JAK TİM'lerinin müthiş gösterisi
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OTOMATİK OYNAT
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JAK TİM'lerinin müthiş gösterisi 03.09.2021 | 14:59
10:22
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1915 Çanakkale Köprüsü’nde adım adım sona yaklaşıldı | Video 02.09.2021 | 15:46
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Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video 02.09.2021 | 14:22
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SON DAKİKA: HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme! 'AYM'den ek süre kararı' 02.09.2021 | 13:04
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı 02.09.2021 | 10:00
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Hava Durumu 02-09-2021 02.09.2021 | 08:00
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Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor | Video 01.09.2021 | 09:05
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Hava Durumu 01-09-2021 01.09.2021 | 08:00
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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması 31.08.2021 | 17:13
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Hava Durumu 31-08-2021 31.08.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan "Düşmana korku, dosta güven verecek" 30.08.2021 | 16:25
Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Kepez Koruluğunda şanlı bayrağımızı dalgalandırdigi anlar müthiş bir görsel şölene dönüştü.