Kalyon Enerji'den dev anlaşma! Kayapınar GES'e 312 Milyon dolarlık finansman

Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, A Para canlı yayınında; imzalanan dev finansman anşalması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.