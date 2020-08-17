Kalyon Enerji'den milli enerji için büyük teknoloji hamlesi | Video

Kalyon Enerji'nin Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli üretim fabrikası 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü açılıyor. Kalyon Enerji'nin güneş paneli üretim fabrikasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip olacak fabrika ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek.