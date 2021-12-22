Kur korumalı TL mevduatı dönemi başladı! Dövize karşı TL'yi teşvik nasıl işleyecek?

Kur korumalı TL mevduatı döneminde TL'yi teşvik nasıl işleyecek? Ekonomideki yeni adımların ihracata etkisi nasıl olacak? TİM Başkanı İsmail Gülle ve Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, canlı yayında; kur korumalı TL mevduatı dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.