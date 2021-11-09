Video Türkiye MHP Lideri Bahçeli'den şehit kardeşine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki "Soysuzluktur, düşman dilidir"
MHP Lideri Bahçeli'den şehit kardeşine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki

MHP Lideri Bahçeli'den şehit kardeşine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki "Soysuzluktur, düşman dilidir"

09.11.2021 | 11:21

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Son dakika haberleri.... TBMM'deki MHP grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'de şehit yakınına 'Bacını s...' şeklinde çirkin küfürler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

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