Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...

KDV oranlarında yeni indirimleri Başkan Erdoğan son dakika olarak açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel ihtiyaç maddeleri ve yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, konutta kademeli KDV uygulamasını da duyurdu. İşte son dakika KDV indirimi haberinin detayları!