Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
45:25
38:25
32:01
"Oğlunu yemek masasından alıp ahırda infaz ettiler" 28.03.2022 | 11:34
01:18
00:08
04:40
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak 27.03.2022 | 21:12
01:14
Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi 27.03.2022 | 20:28
01:45
42:52
Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu 26.03.2022 | 22:00
01:02
Başkan Erdoğan, "adeta şifa" diyerek açıkladı: Bu dörtlüyü yer yatarım 26.03.2022 | 21:43
01:01
Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti... 26.03.2022 | 19:43
20:43
01:31
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 26.03.2022 | 13:44
06:48
45:11
02:31
Özel gencin davetine özel ziyaret 26.03.2022 | 11:46
21:55
12:30
01:15
Başkan Erdoğan kokpite girdi, pilotlara merak ettiği soruları sordu 25.03.2022 | 20:59
42:30
Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz 25.03.2022 | 17:48
KDV oranlarında yeni indirimleri Başkan Erdoğan son dakika olarak açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel ihtiyaç maddeleri ve yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, konutta kademeli KDV uygulamasını da duyurdu. İşte son dakika KDV indirimi haberinin detayları!