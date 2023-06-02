Video Türkiye TCG Anadolu gemisi İstanbul’dan ayrıldı | Video
TCG Anadolu gemisi İstanbul’dan ayrıldı | Video

TCG Anadolu gemisi İstanbul’dan ayrıldı | Video

02.06.2023 | 11:06

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu gemisini İstanbul’da 36 günde toplam 221 bin 622 kişi ziyaret etti. Gemi dün sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı.

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Teslim edilmesinden sonra Sarayburnu Limanı'na demirleyen dev gemi 11 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da halk ziyaretine açıldı. Yüksek teknolojiyle donatılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Genci, yaşlısı, çocuğu gemiyi ve güverte kısmında bulunan KIZILELMA, Bayraktar ve TB3 görmek için akın akın Sarayburnu Limanı'na geldi. 11 güverte, 6 spotlu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır araç güvertesine, 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz güvertesine, 30 yataklı hastaneye ve çeşitli silah sensörler ile komuta kontrol sistemlerine sahip devasa gemi 7'den 70'e bir çok vatandaşı ağırladı.

TCG ANADOLU, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında Sarayburnu'nda demirli olan gemiyi toplam 140 binden fazla vatandaş ziyaret etti. Gemi daha sonra İstanbul'dan ayrılarak 3 Mayıs-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında İzmir Alsancak'a vatandaşların ziyaretine açıldı. Ardından 17 Mayıs 2023 tarihinde tekrar Sarayburnu Limanına demirleyen gemi tekrar halk ziyaretine açıldı.

36 GÜNDE 221 BİN 622 KİŞİ ZİYARET ETTİ
11 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında gemiyi 140 bin den fazla kişi ziyaret etti. 17-31 Mayıs tarihleri arasında da 81 bin 622 kişi ziyaret etti. Gemi dün sabah Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak ziyarete kapandı. Öte yandan İstanbul'da toplam 36 gün halk ziyaretine açık olan TCG Anadolu gemisini toplam 221 bin 622 kişi ziyaret etti.

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