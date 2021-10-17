Video Türkiye Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler | Video
Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler | Video

Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler | Video

17.10.2021 | 16:09

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Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler | Video 00:56
Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitiminden nefes kesen görüntüler | Video 17.10.2021 | 16:09
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Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitimlerinden görüntüler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitimlerinden nefes kesen görüntüler paylaşıldı.

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Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitimlerinden görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı eğitimlerinden nefes kesen görüntüler paylaşıldı.

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