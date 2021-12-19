Video Türkiye TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak.
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak.

TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak.

19.12.2021 | 07:35

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Son dakika haberi: Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Türksat 5B uydusu Türkiye'nin haberleşme gücüne güç katacak. Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak.

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