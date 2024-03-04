17 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çadırda yakalandı | Video
Mersin'de çobanlık yaparak gizlenen 17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından çadırda yakalandı.
Öte yandan, ekiplerin son bir hafta içerisinde uyuşturucu ticaretinden 17, yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu toplam 672 aranan şahsı yakaladığı öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 27'sinin sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
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