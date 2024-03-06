20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu | Video
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca esnasında kaza yapınca yakayı ele verdi.
Kazadan yara almadan kurtulan Türk uyruklu aracın sürücüsü Ş.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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