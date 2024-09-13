Video Yaşam 2738 ruhsatsız silah ele geçirildi
2738 ruhsatsız silah ele geçirildi

2738 ruhsatsız silah ele geçirildi

13.09.2024 | 10:25

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; güvenlik birimleri tarafından 81 ilde evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 2 bin 738 ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 bin 459 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; suç odaklarıyla mücadelenin aralıksız süreceğinin mesajını verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2738 ruhsatsız silah ele geçirildi 01:02
2738 ruhsatsız silah ele geçirildi 13.09.2024 | 10:25
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında 01:10
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında 13.09.2024 | 10:19
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı | Video 00:46
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı | Video 13.09.2024 | 09:58
’Dur’ ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video 01:05
'Dur' ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video 13.09.2024 | 09:40
Üsküdar’daki cinayette 16 gözaltı | Video 06:12
Üsküdar'daki cinayette 16 gözaltı | Video 13.09.2024 | 09:13
Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video 00:29
Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.09.2024 | 08:59
Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı | Video 01:00
Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı | Video 13.09.2024 | 08:33
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 20:35
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10’a yükseldi 03:58
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
Narin’in amcası Salim Güran’ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Video 05:04
Narin’in amcası Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Video 12.09.2024 | 16:47
Esenyurt Haramidere E-5’te önündeki araca çarpan otomobil takla attı | Video 01:01
Esenyurt Haramidere E-5’te önündeki araca çarpan otomobil takla attı | Video 12.09.2024 | 16:24
Evine zorla girilerek darp edilen kadın yaşadığı anları anlattı | Video 03:45
Evine zorla girilerek darp edilen kadın yaşadığı anları anlattı | Video 12.09.2024 | 15:41
Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video 00:55
Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video 12.09.2024 | 15:27
Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 00:23
Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 12.09.2024 | 14:41
Trabzonspor fanatiği besici yaklaşık 2 bin 500 keçi ve koçun boynuzunu bordo-maviye boyadı | Video 01:11
Trabzonspor fanatiği besici yaklaşık 2 bin 500 keçi ve koçun boynuzunu bordo-maviye boyadı | Video 12.09.2024 | 14:28
Kamu kurumlarından 2 milyon TL’lik hırsızlık şüphelileri yakalandı | Video 00:43
Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik hırsızlık şüphelileri yakalandı | Video 12.09.2024 | 14:04
Eski sevgilisini darp eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi | Video 01:15
Eski sevgilisini darp eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2024 | 13:55
Eskişehir’de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video 05:43
Eskişehir'de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video 12.09.2024 | 12:37
İzmir’de trafik kavgası kamerada: Çocuklarının bulunduğu arabanın camı kırılınca deliye döndü | Video 03:09
İzmir'de trafik kavgası kamerada: Çocuklarının bulunduğu arabanın camı kırılınca deliye döndü | Video 12.09.2024 | 12:37
Esenyurt’ta güpegündüz uyuşturucu ticareti kamerada | Video 00:34
Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti kamerada | Video 12.09.2024 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA