2738 ruhsatsız silah ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde; güvenlik birimleri tarafından 81 ilde evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 2 bin 738 ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 bin 459 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; suç odaklarıyla mücadelenin aralıksız süreceğinin mesajını verdi.
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