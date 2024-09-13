2738 ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; güvenlik birimleri tarafından 81 ilde evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 2 bin 738 ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 bin 459 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; suç odaklarıyla mücadelenin aralıksız süreceğinin mesajını verdi.