31 yıl hapisle aranan hükümlü 2 kalaşnikof ile yakalandı | Video
RİZE'de çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M. (56), yakalandı. Evde yapılan aramada 2 Kalaşnikof, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Polisin baskını, kamerada yer aldı.
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