31 yıl hapisle aranan hükümlü 2 kalaşnikof ile yakalandı | Video 17.11.2023 | 12:32 RİZE'de çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M. (56), yakalandı. Evde yapılan aramada 2 Kalaşnikof, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Polisin baskını, kamerada yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Pazar ilçesinde aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, hakkında 31 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M.'nin adresine baskın yaptı. Z.M. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.M., işlemleri sonrası cezaevine konuldu. Ekiplerin baskın anları da polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polislerce kapısı kırılarak girilen evde, dolaba saklı halde paketlenmiş silahların bulunması yer aldı. (DHA)