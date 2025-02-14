5 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün otogardan çıkış anları ortaya çıktı
Bingöl’ün Genç ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı Mardin Seyahat’e ait yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış anları ortaya çıktı.
Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkıp güzergahı üzerindeki duraklara geçip Trabzon'a gidecek olan otobüsün çıkış anaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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