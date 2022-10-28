Acemi hırsız tanınmamak için kafasına poşet geçirdi, örtü bağladı o da yetmedi kaynak maskesi taktı | Video
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Düzce'de tesisat malzemelerinin bulunduğu depoya giren hırsız tanınmamak için önce kafasına poşet geçirdi, yetmedi raflarda bulduğu örtüyü de başına bağladı. Ellerinde de iş eldiveni bulunan hırsız, depodan yaklaşık 20 bin TL'lik malzeme çaldı. El arabasıyla olay yerinden ayrılan şüpheli, kısa bir süre sonra bekçi ekipleri tarafından yakalandı.