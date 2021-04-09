Adana’da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı | Video
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Adana’da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Gerçekleştiren operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin de desteği ile şafak vakti 93 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.