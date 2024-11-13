Ağır hasarlı 9 katlı binalar iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu | Video 13.11.2024 | 09:57 Hatay'ın Defne ilçesinde 2 bloktan oluşan 9 katlı binalar, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 2 bloktan oluşan 9 katlı binalar, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binaların yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.