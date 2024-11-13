Ağır hasarlı 9 katlı binalar iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu | Video
Hatay'ın Defne ilçesinde 2 bloktan oluşan 9 katlı binalar, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.
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