Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 14.04.2023 | 10:00 Tekirdağ Çorlu’da akaryakıt istasyonunda sık sık drift atan sürücüler, yakıt almaya gelen müşterilerden ve benzinlik personelinin tepkisini topluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zafer Mahallesi İstanbul yolu üzeri Önerler kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda özellikle gece saatlerinde benzinliğe gelen bazı araçların drift attığı anlar kameraya yansıdı. Araç sürücülerinin çevreye rahatsızlık veren drift şovu, akaryakıt istasyonu personelinin yanı sıra yakıt almaya gelen müşterilerin tepkisini çekiyor.Drift atılmasından rahatsız olduklarını belirten akaryakıt istasyonu çalışanları, sürücülere, istasyon içerisi ve çevresinde drift atmamaları yönünde çağrıda bulunarak duyarlı olmaya davet etti.