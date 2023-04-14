Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da akaryakıt istasyonunda sık sık drift atan sürücüler, yakıt almaya gelen müşterilerden ve benzinlik personelinin tepkisini topluyor.
Drift atılmasından rahatsız olduklarını belirten akaryakıt istasyonu çalışanları, sürücülere, istasyon içerisi ve çevresinde drift atmamaları yönünde çağrıda bulunarak duyarlı olmaya davet etti.
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