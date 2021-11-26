Alanya’da motosiklet sürücüsü ıslak yolda kaza yaptı! | Video

Alanya’da yağmurdan kayganlaşan yolda motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki yolcusu metrelerce sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza gece 02.30 sıralarında Sugözü Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Henüz sücücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağmurun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin kontrolünü kaybetti. Sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi motordan düşerek metrelerce sürüklendi. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar kaza yapanlara yardımcı olmak için yola koşarken kazada motosiklet metrelerce sürüklenerek kaldırıma vurup durabildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.