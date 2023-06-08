Alev alev yanmıştı, yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tadilat yapılan binanın çatısı dün alev alev yandı. Yangın anına ilişkin havadan çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Yangın anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntülerde alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin siyah dumanların arasında müdahale etmesi yer alıyor.
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