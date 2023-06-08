Alev alev yanmıştı, yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.06.2023 | 11:18 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tadilat yapılan binanın çatısı dün alev alev yandı. Yangın anına ilişkin havadan çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yanın paniğe sebep oldu. Alevleri görüp, paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.Yangın anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntülerde alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin siyah dumanların arasında müdahale etmesi yer alıyor.