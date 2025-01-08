Video Yaşam Alevler içinde kalan araçta hayatını kaybeden adamın kendini yaktığı ortaya çıktı | Video
Alevler içinde kalan araçta hayatını kaybeden adamın kendini yaktığı ortaya çıktı | Video

Alevler içinde kalan araçta hayatını kaybeden adamın kendini yaktığı ortaya çıktı | Video

08.01.2025 | 09:12

Isparta'da alevler içinde kalan otomobilinde yanarak hayatını kaybeden adamın, aracın içinde kendisini ateşe verdiği ancak son anda vazgeçip çıkmaya çalışırken içeride sıkıştıktığı belirlendi.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Ö'nün idaresindeki 32 AEK 777 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün aracında sıkıştıktan sonra çıkamadan yanarak hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Salih Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SON ANDA VAZGEÇTİ AMA KURTULAMADI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Salih Ö'nün henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içinde kendini ateşe verdiği tespit edildi. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün intihar girişiminden vazgeçerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı ancak sıkıştığı için yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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