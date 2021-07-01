Amasya'da maske takmamakta direnen kadına para cezası!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
Amasya'da maske takmamakta direnen kadına para cezası! 01.07.2021 | 16:32
04:20
Expo 2021 Hatay'ın maskotu: "Dağ ceylanları" | Video 01.07.2021 | 16:54
01:11
İstanbul Esenyurt'ta kocadan karısını taciz eden sapığa feci dayak! 01.07.2021 | 16:32
01:56
Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler | Video 01.07.2021 | 16:36
00:20
01:19
SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsteki tacizci sapık kamerada! 01.07.2021 | 16:39
00:21
02:32
05:54
00:52
Havuzlu eve drone’lu operasyon | Video 01.07.2021 | 16:00
03:56
Oyun yasağının kalkmasını kahvehanesinde zeybek oynayarak kutladı | Video 01.07.2021 | 15:46
03:07
Beylikdüzü’nde çakarlı araçlarla yolda halaya ceza | Video 01.07.2021 | 15:48
02:09
Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video 01.07.2021 | 15:44
02:12
02:42
Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ediyor | Video 01.07.2021 | 15:29
04:09
09:58
05:10
34:51
Amasya'da polisin uyarısına rağmen maske takmayan Ayşe K.'ye 900 TL idari para cezası uygulandı.
Amasya'da kentin işlek caddelerinden Şehzadeler Gezi Yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Ayşe K.'yı uyardı. Uyarıyı dikkate almayıp polisle tartışan kadın, maske takmamakta ısrar etti. Ayşe K. hakkında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirleri ihlalden 900 TL idari para cezası uygulandı. Ayşe K. kendisini görüntüleyen gazeteciye de 'çekme' dedi.