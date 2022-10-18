Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var | Video

FETÖ'nün soru hırsızlığı bir kez daha deşifre oldu. Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) 2013 sorularını ele geçiren ve dağıtan 13 FETÖ üyesi şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile TEM Şube Müdürlüğü tarafından 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında 13 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yazılı sınav öncesinde soruları ele geçirerek FETÖ mensuplarına dağıttığı tespit edilirken, haklarında uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri olduğu belirlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruları alan 7 askeri personel, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil ile örgütün mahrem sorumlusu olduğu belirtilen 2 zanlının da aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 11'i eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.