Ankara'da aslanlar kükredi mahalleli ayağa kalktı!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1,5 ay önce mahalle arasında açılan hayvanat bahçesindeki 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplan kükremeye başlayınca mahalleli isyan etti. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu. İşletmenin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, hayvanat bahçesinin kapatılması için belediyeye başvurduğunu belirterek "Sabaha kadar aslanların kükremesinden uyuyamıyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak" dedi. Hayvanat bahçesi sahibi Ahmet Zeki Öner ise, "Aslanlar 20 saat uyuyan hayvanlar. Günde 1-2 kere kükrüyorlar. O da 1 veya 2 dakika sürüyor" diye konuştu.