Ankara'da patlama sonucu göçük oluşan 3 katlı binanın patlama anı kamerada | Video
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Ankara'da 3 katlı binada patlama sonucu göçük oluştu. 2 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Patlama sonrası enkaz görüntüleri kameraya yansıdı.
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı, 3 katlı binada meydana gelen patlama, caddedeki fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla çıkan yangın ve caddedekilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca patlamanın ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların da sedyeyle ambulansa taşındığı görüldü. Öte yandan binanın yıkım işlemleri devam ediyor.