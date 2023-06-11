Ankara’da sağanak yağış sele neden oldu! Sürücüler suya gömülen araçlarının içinde mahsur kaldı! İşte o anlar... | Video 11.06.2023 | 16:04 Ankara'da aniden bastıran dolu yağışı etkili olurken vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte zorlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak başladı. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerleri su ile doldu, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.