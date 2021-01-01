Antalya'da sokakta yılbaşı kutlayan gençler, polisi görünce kaçtı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Antalya'da sokakta yılbaşı kutlayan gençler, polisi görünce kaçtı | Video 01.01.2021 | 11:50
03:32
Koronavirüs yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü | Video 01.01.2021 | 11:28
00:34
00:29
02:06
İstanbul kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı | Video 01.01.2021 | 11:09
00:55
Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.01.2021 | 11:10
00:24
02:35
Fatih'te kumar baskını: Çatıya kaçtılar | Video 01.01.2021 | 10:56
03:32
Covid-19 yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü | Video 01.01.2021 | 11:07
01:09
01:30
Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını; 11 kişiye 34 bin TL ceza | Video 01.01.2021 | 10:56
01:40
03:22
06:19
Son dakika! İstanbul Tuzla'da yangındaki patlama anı kamerada | Video 01.01.2021 | 10:49
01:12
Antalya'da sokakta kalan gence, polisten yardım eli | Video 01.01.2021 | 10:36
01:36
02:22
SON DAKİKA! İstanbul Tuzla'da fabrika yangını | Video 01.01.2021 | 10:22
01:30
01:33
Büyükçekmece’de yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli | Video 01.01.2021 | 10:15
02:47
İstanbul Fatih'te kumar baskınında çatıya kaçan şüpheliler kamerada | Video 01.01.2021 | 10:06
Antalyalılar, koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokak kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde karşıladı. Şehrin birçok yerinde saatler geceyarısını gösterdiği anda havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kimileri ise balkonlarında meşale yaktı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesinde sokakta buluşan gençler, araçlarından açtıkları müzik eşliğinde yol ortasında göbek attı. Gençlerin kısıtlama ihlalini, polis yarım bıraktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesine bağlı bölgede devriye gezen bir polis ekibi, aracın sirenlerini açarak sokağa girince gençler sağa sola kaçıştı. Gençlerin bu anları cep telefonu kayıtlarına da anbean yansıdı.