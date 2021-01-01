Antalya'da sokakta yılbaşı kutlayan gençler, polisi görünce kaçtı | Video

Antalyalılar, koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokak kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde karşıladı. Şehrin birçok yerinde saatler geceyarısını gösterdiği anda havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kimileri ise balkonlarında meşale yaktı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesinde sokakta buluşan gençler, araçlarından açtıkları müzik eşliğinde yol ortasında göbek attı. Gençlerin kısıtlama ihlalini, polis yarım bıraktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesine bağlı bölgede devriye gezen bir polis ekibi, aracın sirenlerini açarak sokağa girince gençler sağa sola kaçıştı. Gençlerin bu anları cep telefonu kayıtlarına da anbean yansıdı.