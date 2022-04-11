Video Yaşam Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video
Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video

Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video

11.04.2022 | 11:00

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Kayseri'de bir apartmanını iki ayrı dairesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 11 kişi ise gözaltına alındı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Yıldızevler mahallesinde aynı binada iki dairede uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Dairelerin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler eş zamanlı operasyon yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 13 paket halinde 18 gram Metamfetamin, 90 gram Sentetik kannabinoid maddesi ile 1 hassas terazi ve uyuşturucuyla ilgili suç unsurları ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 kişiden 4'ü hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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