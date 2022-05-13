Video Yaşam Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video

Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video

13.05.2022 | 13:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 05:11
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 13.05.2022 | 13:53
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 02:17
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 13.05.2022 | 13:57
SON DAKİKA! Bağcılar’da fabrikada yangını | Video 00:44
SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video 13.05.2022 | 13:53
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 00:12
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 13.05.2022 | 13:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: Çek çek, Antalya yakışıklı görsün | Video 01:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: "Çek çek, Antalya yakışıklı görsün" | Video 13.05.2022 | 13:12
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 01:39
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 13.05.2022 | 13:12
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 02:28
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 13.05.2022 | 13:04
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 01:55
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 13.05.2022 | 13:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 13:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 13.05.2022 | 12:10
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti | Video 01:11
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti | Video 13.05.2022 | 12:15
DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:54
DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2022 | 12:12
Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video 01:59
Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video 13.05.2022 | 12:07
Kalaşnikofla yakalanıp, gazeteciye Seni vurmak için dediler | Video 02:48
Kalaşnikofla yakalanıp, gazeteciye "Seni vurmak için" dediler | Video 13.05.2022 | 12:05
Müge Anlı gündeme getirdi, altından dolandırıcılık şebekesi çıktı! 1.5 milyonluk vurgunda flaş gelişme 33:21
Müge Anlı gündeme getirdi, altından dolandırıcılık şebekesi çıktı! 1.5 milyonluk vurgunda flaş gelişme 13.05.2022 | 11:20
Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi | Video 02:38
Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi | Video 13.05.2022 | 10:28
İzmir’de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi | Video 01:10
İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi | Video 13.05.2022 | 11:23
Nefes borusuna su kaçan 2 yaşındaki kızı Heimlich manevrası ile kurtardı | Video 03:59
Nefes borusuna su kaçan 2 yaşındaki kızı "Heimlich manevrası" ile kurtardı | Video 13.05.2022 | 11:33
Beyoğlu’nda kardeşlerin omuz atma kavgası | Video 03:43
Beyoğlu'nda kardeşlerin "omuz atma" kavgası | Video 13.05.2022 | 11:21
Cesedi ırmak kenarında bulunan 11 yıllık arkadaşının maaşını çekip alışveriş yaptı, Yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim dedi | Video 03:54
Cesedi ırmak kenarında bulunan 11 yıllık arkadaşının maaşını çekip alışveriş yaptı, "Yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim" dedi | Video 13.05.2022 | 11:17
Beylikdüzü’nde eğlence kavgaya dönüştü | Video 00:20
Beylikdüzü'nde eğlence kavgaya dönüştü | Video 13.05.2022 | 11:17

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; asker uğurlamasında üzerlerine araç süren bir kişiyi darp eden altı kişiyi gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 10 Mayıs Salı gecesi saat 23.30 sıralarında Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; asker uğurlaması ve eğlencesi yapan bir grup, üzerlerine araç süren T.A. isimli bir kişiyi darp etti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri detaylı bir inceleme başlattı. T.A. isimli alkollü kişinin, asker eğlencesi düzenleyen E.A., Ö.Ç., O.Y., M.Ö., M.K. ve M.F.P. isimli kişilerin üzerine aracını sürdüğü ve söz konusu kişilerin T.A.'yı darp ettikleri ve araca zarar verdikleri ortaya çıktı. Darp edilerek yaralanan T.A. hastaneye kaldırıldı. T.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan altı kişi hakkında "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından ötürü yasal işlem yapıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA