Araçlarını otoyolda bırakıp birbirilerine girdiler! Silahlı, yumruklu kavga kamerada | Video

Okmeydanı’nda yol tartışmasında silah ve yumruklar konuştu. Araçtan inen sürücüler birbirine girdi. Sürücülerden birinin kavga sırasında silahını ateşlediği anlar kameralara yansıdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Okmeydanı mevkii E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde tartışmaya başlayan iki şahıs, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Sürücülerden birinin elindeki silahın kabzasıyla karşı taraftaki sürücüye vurmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada duyulan iki el silah sesi trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafiği birbirine katan sürücüler, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken görenleri hayrete düşüren o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.