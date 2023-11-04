Arızalı otomobili iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü | Video
ÇORUM'da A.C., arkadaşının arızalı otomobilini iterken içinde 15 bin TL olan cüzdanını düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir kişinin cüzdanı yerden alıp uzaklaştığı tespit edildi.
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