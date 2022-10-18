Video Yaşam Aydın Kuşadası'nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video
Aydın Kuşadası'nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video

Aydın Kuşadası'nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video

18.10.2022 | 14:02

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Aydın Kuşadası ilçesi 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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