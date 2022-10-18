Aydın Kuşadası'nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın Kuşadası ilçesi 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.