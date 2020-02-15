Video Yaşam Ayet-el Kürsi Arapça okunuşu Tecvidli dinle! Ayet-el Kürsi Türkçe meali (anlamı) oku... | Video

Ayet-el Kürsi Arapça okunuşu Tecvidli dinle! Ayet-el Kürsi Türkçe meali (anlamı) oku... | Video

Ayet-el Kürsi Arapça okunuşu Tecvidli dinle! Ayet-el Kürsi Türkçe meali (anlamı) oku... | Video
15.02.2020 | 17:12

Kur'an-ı Kerim Bakara Süresi 255. ayeti Ayet-el Kürsi Arapça Tecvidi okunuşu dinle ve Türkçe Ayet-el Kürsi anlamı (meali) buradan okuyabilirsiniz.

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