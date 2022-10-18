Bağcılar'da 6 katlı binada yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı | Video
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Bağcılar’da 6 katlı bir binanın elektrik saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangının meydana geldiği sokakta oturan Barış Demirci "Elektrik saatlerinde patlama olmuş. Binada tahliye olmayınca itfaiye ekipleri dumanın çıkışını bizim daireden sağlanmış. Mahsur kalanlar olmuş hepsine geçmiş olsun" dedi.