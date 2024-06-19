Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video
Bağcılar’da 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.
Yangın esnasında çatıda mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi.
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