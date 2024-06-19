Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 19.06.2024 | 15:48 Bağcılar’da 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 1800 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın çatı kısmında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.Yangın esnasında çatıda mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi.