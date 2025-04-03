Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit düşen bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.04.2025 | 15:20 İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit bekçi Gölçek, kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda ağır yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu. Şehit Bekçi Uğur Gölçek için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şehidin ailesi ve emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit bekçi Uğur Gölçek'in cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehit bekçi Uğur Gölçek, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.