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OTOMATİK OYNAT
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Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor | Video 12.04.2022 | 23:15
01:54
Bahis operasyonunda 27 gözaltı | Video 12.04.2022 | 22:43
00:31
Çin’i fırtına vurdu: 20 yaralı | Video 12.04.2022 | 22:40
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Kayseri'de pitbull dehşeti | Video 12.04.2022 | 21:18
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Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı | Video 12.04.2022 | 21:04
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in kızı Elif Özüm'ün ilk dersi | Video 12.04.2022 | 20:51
02:11
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video 12.04.2022 | 20:09
01:54
Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 12.04.2022 | 18:09
00:44
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 12.04.2022 | 18:02
01:53
Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 12.04.2022 | 17:48
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Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu 12.04.2022 | 15:37
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Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı 12.04.2022 | 14:40
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Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı | Video 12.04.2022 | 14:10
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Fethiye’de oltaya takılan martı kurtarıldı 12.04.2022 | 13:56
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Muğla Seydikemer güzellikleri ile hayran bırakıyor 12.04.2022 | 13:56
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Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü | Video 12.04.2022 | 12:41
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'Çağrı' filmi 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor! 12.04.2022 | 13:23
Bahis operasyonunda 27 gözaltı...