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Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu

Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu

26.03.2024 | 23:28

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Milli SİHA, ASELFLIR-500 elektro-optik sistemle 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

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