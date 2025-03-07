Bayrampaşa’da iş yeri müdürüne bıçaklı saldırı anı kamerada | Video
Bayrampaşa’da bir iş yerinin müdürü, ablasını işten çıkardığını öne süren şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca kez bıçaklanan adam ağır yaralanırken, şüpheli olayın ardından kaçtı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
MÜDÜRÜ DEFALARCA BIÇAKLADI
Sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheli, müdüre bıçakla saldırdı. Müdürü defalarca bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İŞ YERİ MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan müdür, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bıçakla saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yeri önünde bekledikten sonra müdürün yanına yaklaştığı, daha sonrada yakınlaşıp defalarca kez bıçakladığı ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor.
"BIÇAKLANAN ORANIN MÜDÜRÜYDÜ"
Olayı gören esnaf Besim Şenbaş, "Olay 4 hafta öncesine dayanıyor. 4 haftadan beri bu vatandaş buraya gelip, karşı tarafı taciz ediyor. Birkaç defa polis arandı. Bu sabahta son noktayı koydu. Önceden komşumdan öğrendiğim kadarıyla da arkadaşların önceden savcılığa müracaatı varmış. Uzaklaştırması da var fakat hiçbir işlem yapılmadı. Bıçaklanan oranın müdürüydü. Sürekli siz benim kız kardeşimi burada saklıyorsunuz diye tepki veriyordu" şeklinde konuştu.
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