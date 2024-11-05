Video Yaşam Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden şüphelilere 30’ar yıla kadar hapis talebi | Video
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden şüphelilere 30’ar yıla kadar hapis talebi | Video

Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden şüphelilere 30’ar yıla kadar hapis talebi | Video

05.11.2024 | 13:14

Beyoğlu’nda evine giden genç kızın sokakta yürüdüğü sırada önünü keserek yere düşüren ve üzerine çıkarak taciz eden şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.'nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

BİRİ TACİZ EDERKEN DİĞERİ ETRAFI KOLAÇAN ETTİ
Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

''İYİ NİYETLİ DOKUNMUŞ OLABİLİRİM''
İddianamede, şüpheli Ömer Konu'nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.'nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

30'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İremşan A.'nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı komşusunun evine ateş etti | Video 00:34
Tartıştığı komşusunun evine ateş etti | Video 05.11.2024 | 14:10
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden şüphelilere 30’ar yıla kadar hapis talebi | Video 03:00
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden şüphelilere 30’ar yıla kadar hapis talebi | Video 05.11.2024 | 13:14
Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video 01:25
Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video 05.11.2024 | 12:30
Türkiye’de eşi benzeri yok! Hayatına artık vücudunun yarısı olmadan devam edecek | Video 08:37
Türkiye’de eşi benzeri yok! Hayatına artık vücudunun yarısı olmadan devam edecek | Video 05.11.2024 | 12:30
Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtı | Video 00:56
Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtı | Video 05.11.2024 | 12:29
Pendik’te feci kaza kamerada: TIR’ın sürüklediği skuterli öldü | Video 00:11
Pendik'te feci kaza kamerada: TIR'ın sürüklediği skuterli öldü | Video 05.11.2024 | 12:29
Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video 03:09
Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video 05.11.2024 | 10:24
41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı | Video 02:36
41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı | Video 05.11.2024 | 10:19
Ayakta zor yürüyen sürücü çekim yapan gazeteciyi görünce alkolmetreye üflemedi | Video 01:29
Ayakta zor yürüyen sürücü çekim yapan gazeteciyi görünce alkolmetreye üflemedi | Video 05.11.2024 | 10:19
Eski sevgilisi başından vurmuştu... Mutlu Kaya ’Ben başardım diyerek haykırdı! 00:25
Eski sevgilisi başından vurmuştu... Mutlu Kaya 'Ben başardım" diyerek haykırdı! 05.11.2024 | 09:54
Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada | Video 02:27
Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada | Video 05.11.2024 | 09:01
Çağla Şikel tenis oynayan oğlu Kuzey’in görüntülerini paylaştı 00:27
Çağla Şikel tenis oynayan oğlu Kuzey'in görüntülerini paylaştı 05.11.2024 | 08:35
İstanbul’da öldürülen küçük Şirin Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla defnedildi | Video 11:50
İstanbul'da öldürülen küçük Şirin Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla defnedildi | Video 04.11.2024 | 15:20
Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan’ı hayattan kopardı | Video 01:15
Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı | Video 04.11.2024 | 15:08
Seyyar balıkçılardan zabıtaya sandalyeli saldırı kamerada | Video 03:40
Seyyar balıkçılardan zabıtaya sandalyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2024 | 13:48
GFB liderinin tehdit ve peruk giydirme anları kamerada | Video 01:19
GFB liderinin tehdit ve peruk giydirme anları kamerada | Video 04.11.2024 | 13:47
Motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 01:11
Motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 04.11.2024 | 13:47
Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video 00:10
Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video 04.11.2024 | 11:00
Bahçelievler’de uyuşturucu tartışması cinayetle bitti | Video 01:17
Bahçelievler'de uyuşturucu tartışması cinayetle bitti | Video 04.11.2024 | 10:51
Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi, polis yakaladı | Video 00:42
Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi, polis yakaladı | Video 04.11.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA