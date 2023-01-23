Beyoğlu'ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video
Beyoğlu’nda bulunan eski bir kilisede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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