Beyoğlu'ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video

Beyoğlu’nda bulunan eski bir kilisede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.