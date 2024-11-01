Bingöl’de polis 'dur' ihtarına uymayan motosikletliyi böyle yakaladı
Bingöl’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kıskıvrak yakalandı. 5 ayrı suçtan ceza kesilen şahsın motoru trafikten men edildi.
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