Bingöl’de trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 28.03.2025 | 16:29 Bingöl’ün Genç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Genç köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CEY 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar kaldırıldıkları Genç İlçe Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine nakledildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.