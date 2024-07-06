Video Yaşam Bursa'da eş zamanlı 'Kapan-2' uygulaması | Video
Bursa'da eş zamanlı 'Kapan-2' uygulaması | Video

Bursa'da eş zamanlı 'Kapan-2' uygulaması | Video

06.07.2024 | 11:26

Bursa'da motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri il genelinde 'Kapan-2' uygulaması yaptı. Motosikletlerin şase numaraları tek tek kontrol edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla il genelinde eş zamanlı 'Kapan 2' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada motosikletler tek tek durdurularak şaşi numaraları ile sürücüler kontrol edildi. Mayıs ayının başında beri yapılan uygulamalar da, 7 bin 393 şahıs ile 6 bin 483 motosiklet sorgulandı, 3 milyon 516 bin 435 TL idari para cezası uygulandı, 71 motosiklet trafikten men edildi, 7 çalıntı motosiklet yakalandı, 5 aranan şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çalıntı motosikletlere yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da eş zamanlı ’Kapan-2’ uygulaması | Video 01:33
Bursa'da eş zamanlı 'Kapan-2' uygulaması | Video 06.07.2024 | 11:26
İstanbul’da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı! | Video 00:53
İstanbul'da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı! | Video 06.07.2024 | 11:11
Herkes bakmaya bile korkarken o yılanlara fısıldıyor | Video 04:36
Herkes bakmaya bile korkarken o yılanlara fısıldıyor | Video 06.07.2024 | 11:06
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı | Video 00:30
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı | Video 06.07.2024 | 10:38
Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video 03:36
Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video 06.07.2024 | 09:55
Adana’ya tatile geldi, kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 00:45
Adana'ya tatile geldi, kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 06.07.2024 | 09:50
Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama | Video 00:29
Araç ve iş yeri kurşunlayan 11 şüpheli operasyonla yakalandı: 10 tutuklama | Video 06.07.2024 | 09:46
Beylikdüzü’nde feci kaza: TIR’ın köprünün ayağına çarpması sonucu D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı | Video 00:52
Beylikdüzü'nde feci kaza: TIR'ın köprünün ayağına çarpması sonucu D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı | Video 05.07.2024 | 17:01
Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video 02:19
Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video 05.07.2024 | 13:52
Batman’da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:12
Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video 05.07.2024 | 12:41
Gaziantep’te 15 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:47
Gaziantep’te 15 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.07.2024 | 13:12
Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı | Video 02:25
Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı | Video 05.07.2024 | 12:30
Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 01:44
Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 05.07.2024 | 12:29
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video 01:43
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video 05.07.2024 | 12:29
Önce faytonu kundakladılar, sonra yaylım ateşine tuttular: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:24
Önce faytonu kundakladılar, sonra yaylım ateşine tuttular: 1 ölü, 5 yaralı | Video 05.07.2024 | 12:29
Herkes onu hacca gitti sandı, ’Gaspçı Hüseyin’ hapisten çıktı | Video 04:05
Herkes onu hacca gitti sandı, 'Gaspçı Hüseyin' hapisten çıktı | Video 05.07.2024 | 12:30
Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Video 01:17
Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Video 05.07.2024 | 12:32
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları cami avlularında, çadırlarda uyudu | Video 02:32
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları cami avlularında, çadırlarda uyudu | Video 05.07.2024 | 10:44
Ümraniye’de ’dur’ ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi | Video 02:19
Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi | Video 05.07.2024 | 10:38
Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine ’sahte silah ruhsatı’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 02:21
Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine 'sahte silah ruhsatı' operasyonu: 8 gözaltı | Video 05.07.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA