Bursa'da garip kavga! Boş olan trafikte yol için kavga ettiler | Video 01.08.2024 | 10:31 Bursa'da iki sürücü gece saatlerinde trafiği seyrek olduğu ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden kavga etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü gece saatlerinde boş olan ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre trafikte tartışan sürücüler daha sonra durarak kavgaya tutuştu. Birbirlerine saldıran sürücüleri vatandaşlar ayırdı.