Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! Ölen pilotların kimlikleri belli oldu | Video

Tek motorlu uçak, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Alınan bilgiye göre pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar hayatını kaybetti.

Tek motorlu uçak, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Alınan bilgiye göre pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar hayatını kaybetti.