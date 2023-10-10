Cep telefonlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı | Video 10.10.2023 | 14:45 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir işyerine giren hırsız, umduğunu bulamayınca prize takılı 2 cep telefonunu alarak uzaklaştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hırsızlık olayı Siverek-Viranşehir karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saat 03.30 sıralarında müşteri gibi işyerine giren hırsız, market sahibinin uyuduğunu fark etmesi üzerine prize takılı 2 pahalı cep telefonu alarak uzaklaştı. O, anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın müşteri kılığında markete gittiği görülüyor, içerde kimsenin olmadığını ve market sahibinin de uyuduğunu fark etmesi üzerine, kasa bölümünü karıştırıyor, orda umduğunu bulamayan hırsız, dışarda prize takılı 2 cep telefonunu şarj kablolarıyla birlikte alarak, uzaklaşıyor.

ZARARI 45 BİN TL

İşyeri sahibi M.K. "İşyerimiz yol üstünde olduğu için 24 saat açık, ben ve kardeşim geceleri işyerine bakıyoruz, gündüz yatıyoruz. O gün bazı işler nedeniyle şehir dışına çıkmış gündüz yatamamıştık, sabah saatlerine doğru ikimiz de uyuyakalmışız. Hırsız da o anda geliyor ve her ikimizin cep telefonlarını çalıyor. Zararımız yaklaşık 45 Bin TL, hırsızdan şikayetçiyiz" dedi.

Polis, görüntülerde eşkâlini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.