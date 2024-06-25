Video Yaşam Ceza puanı dolan hafriyat kamyon şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada | Video
Ceza puanı dolan hafriyat kamyon şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada | Video

Ceza puanı dolan hafriyat kamyon şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada | Video

25.06.2024 | 10:13

Bursa'da döküm alanı ve taş ocağı yolunda bulunan Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde hafriyat kamyon ve tırlarının kendilerine belirlenen güzergahtan gitmemeleri halkı çileden çıkardı. Şikayetler sonrası bölgede uygulama trafik polisleri ise kendilerinden kaçan hafriyat kamyonunu kovaladı. Ölümüne kaçan hafriyat kamyonu yakalanınca gerçek ortaya çıktı. Sürücünün ceza puanının dolması nedeniyle kaçtığı ve ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi. Sürücüye 4 farklı maddeden idari para cezası yazılırken, kamyon da trafikten men edildi.

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Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri hafriyat kamyonlarının tehlikeye davetiye çıkarması sebebiyle isyan ediyor. UKOME kararıyla belirlenen yoldan gitmeyen ve mahalle içinden geçen şoförler mahalle sakinlerini çileden çıkartıyor.

Bursa şehir merkezi ve merkez ilçeler dahil tüm hafriyatlar Kayapa'daki döküm sahasına getiriliyor. Bazı uyanık şoförler yasak olmasına rağmen yakıttan ve zamandan tasarruf etmek için Kayapa'nın ara sokaklarına girerek tehlike saçıyor. Vatandaşların artan şikayetlerinin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ağır taşıt yasağı' uygulaması yaptığı esnada bir hafriyat kamyonuna 'dur' ihtarında bulundu. Ancak polise aldırış etmeyen hafriyat kamyon şoförü tehlikeli şekilde yoluna devam etti.

NEFES KESEN KOVALAMACA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hafriyat kamyonu kısa sürede kovalamaca sonrası yakalanarak durduruldu. Kamyon sürücüsüne 4 farklı maddeden idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücüsünün ceza puan limitini aştığı belirlendi. Kamyon da trafikten men edildi. Ölümüne kaçan hafriyat kamyonu ise izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. O sırada yolda kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önledi.

Mahalle sakinleri; 'Bu kamyonlar bizim başımızın belası. Zaten yollara verdikleri zarar yetmiyormuş gibi bizlere de çok zarar veriyor. Onların yolu olduğu halde köy içinden geçmesi nedeniyle tüm yollar kötü durumda. "Onlar para kazanıyor" diye bizler zarar ediyoruz. Yüklü kamyonlar, frenleri tutup tutmayacağı belli değil' dediler.

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