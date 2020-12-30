CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
01:55
00:50
00:19
00:43
00:43
00:51
Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video 30.12.2020 | 12:06
02:50
00:19
03:22
01:19
Minik Ömer’in karantinadaki sağlıkçı annesine özlemi kamerada | Video 30.12.2020 | 11:15
00:38
01:49
Perde için gittiği evde keşif yapmış | Video 30.12.2020 | 10:38
18:35
01:14
Adrese giren polislere piton şoku! 3 metre uzunluğunda! | Video 30.12.2020 | 10:29
02:30
Kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın dehşet anlarını anlattı | Video 30.12.2020 | 10:23
01:24
01:08
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise piton yılanı sürprizi | Video 30.12.2020 | 09:42
03:49
Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.
Olay, dün Bakırköy Belediyesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral'in Bakırköy'de evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olundu. İddiaya göre burada darp edilen Meral'in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepkiler yükseldi. "Kendimi öldüreceğim" diye bağırdığı ve çığlık çığlığa yerde kalan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Meral'in serçe ve yüzük parmağının kırıldığı öğrenildi.