Video Yaşam Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira...
Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira...

Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira...

18.10.2021 | 11:02

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İstanbul Mali Şube Polisleri; iki adreste üç milyon 526 bin lira ve 728 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

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